Filipe Ramos divulgou esta quinta-feira a lista de convocados para a Ronda de Elite da Seleção Nacional sub-17. O Benfica domina os eleitos, 'emprestando' 9 jogadores dos 23 totais. O FC Porto é o segundo clube mais representado, com cinco.Portugal vai medir forças com Eslováquia (22 de março), Polónia (25 de março) e República Checa (28 de março), procurando o acesso à fase final do Europeu.Gil Martins; Gonçalo Ribeiro; Goncalo Sousa; João Teixeira; Martim Fernandes;Nuno Patrício; Samuel Sousa;André Gomes; André Moreira; Gonçalo Moreira; Goncalo Oliveira; Guilherme Gaspar; João Fonseca; Martim Ferreira; Olívio Tomé; Tiago Parente;João Simões; Rayhan Momade; Rodrigo Viola;Diogo Sousa; Jose Ribeiro; Ricardo Ribeiro; Rodrigo Duarte.