Filipe Ramos: «Fomos a melhor equipa do torneio, naturalmente apurámo-nos»

Filipe Ramos, treinador de Portugal, analisou a vitória da Seleção sub-17 sobre a Croácia no último jogo da Ronda da Elite de a qualificação para o europeu da categoria, onde os lusos já tinham presença assegurada."Foi o que esperávamos, um jogo difícil até pela carga emocional. Fomos a melhor equipa do torneio, naturalmente apurámo-nos e como é evidente estamos extremamente satisfeitos, isto é uma vitória de toda a Federação como é evidente, não é só minha, especialmente da formação que veio desde os sub-15 aos sub-20, estamos extremamente satisfeitos pela maneira como trabalhamos, o staff tem sido fantástico, porque esta vitória não é só minha. Um agradecimento especial aos clubes, porque são eles que trabalham os jogadores muito mais tempo do que nós e têm qualidade no seu trabalho e acima de tudo aos jogadores porque eles foram fantásticos, nós temos um grupo de trabalho fantástico e merecem claramente ir ao Europeu", sintetizou o técnico.