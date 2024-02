Foco no Torneio do Algarve

A Seleção Nacional de sub-17, liderada por João Santos, iniciou os trabalhos de preparação para o Torneio Internacional do Algarve, que se realiza entre os dias 10 e 14 deste mês. A equipa das quinas estreia-se frente à Holanda (sábado) e defronta ainda Espanha (dia 12) e Alemanha (14), jogos que João Simões, médio do Sporting, vê como excelentes testes. "São adversários com bons jogadores e equipas do nível que poderemos encontrar no Europeu. Estes encontros são fundamentais para evoluirmos e para continuarmos a crescer", atirou o jogador de 17 anos, rematando: "Temos uma mentalidade forte, entramos sempre para vencer."