Foco total frente à Eslováquia

Com o Campeonato da Europa de sub-17 na mira, a Seleção dá hoje o pontapé de saída na Ronda de Elite de qualificação frente à Eslováquia, às 16 horas no Estádio Municipal do Fontelo. Gonçalo Ribeiro sublinha o foco da equipa das quinas. "Temos o objetivo de nos qualificarmos e tentar não sofrer golos, isso é muito importante", atira o guarda-redes do FC Porto aos canais da FPF. O Europeu realiza-se na Hungria, entre 17 de maio e 2 de junho.