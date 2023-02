Francisco Neto: «Estamos preparados para os jogos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção sub-17 continua a preparar a estreia no Torneio Internacional do Algarve, que arranca já esta sexta-feira. Depois de mais uma sessão de trabalho na Cidade do Futebol, a comitiva seguiu viagem para a região algarvia.

Recorde-se que Portugal irá defrontar as seleções de Alemanha (10 de fevereiro), Holanda (12 de fevereiro) e Espanha (14 de fevereiro).





Francisco Neto foi o porta-voz do grupo, em declarações ao site da FPF: "Vamos defrontar equipas muito fortes, mas estamos preparados para os jogos. Estamos confiantes de que vamos mostrar a nossa qualidade."

A estreia será diante da Alemanha e o atleta não espera facilidades. "Têm bons jogadores e na análise que fizemos deles foi fácil perceber que são uma equipa muito forte. No entanto, estamos prontos e acreditamos que vai correr muito bem", afirmou.

"Estamos focados neste torneio, mas sabemos perfeitamente que vem no seguimento da preparação para a Ronda de Elite. Os adversários que vamos defrontar são de elevada qualidade, portanto, este torneio vem preparar-nos para a exigência dos encontros, o que é muito importante", concretizou.

Lista de convocados:

CD FEIRENSE: Rodrigo Morais

FUTEBOL CLUBE PORTO: Gil Martins; Gonçalo Ribeiro; Goncalo Sousa; João Teixeira

SC BRAGA: Nuno Patrício; Samuel Sousa

SL BENFICA: André Moreira; Gonçalo Moreira; Goncalo Oliveira; Guilherme Peixoto; Leandro Martins; Martim Ferreira; Olívio Tomé; Tiago Freitas, Francisco Neto e Guilherme Gaspar

SPORTING CP: João Simões; Rayhan Momade

VITÓRIA SC: Diogo Sousa; Ricardo Ribeiro; Rodrigo Duarte