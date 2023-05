Gonçalo Moreira com os pés no chão: «Não podemos pensar já na final»

A Seleção Nacional sub-17 continua em estágio de preparação na Cidade do Futebol tendo em vista a participação no Europeu da categoria, que começa esta quarta-feira na Hungria. Gonçalo Moreira, do Benfica, deu conta da 'estratégia' para o torneio, em que defrontará Alemanha (dia 17), Escócia (20) e França (23) no grupo C. "Não podemos pensar já na final, mas sim nestes três jogos importantíssimos", frisou. Portugal viaja amanhã para Debrecen, cidade em que ficará durante a fase inicial.