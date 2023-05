Gonçalo Moreira: «Sinto aquele nervosismo...»

Gonçalo Moreira é um dos nomes a ter em conta na Seleção Nacional. O extremo de 17 anos do Benfica, melhor marcador do campeonato nacional de juvenis, com 26 golos em 31 jogos, assume em conversa comsentir aquele ‘friozinho’ na barriga, mas acredita que, quando o árbitro apitar para o pontapé de saída do primeiro jogo, tudo passará."Confesso que sinto aquele nervosismo. Quero muito que comecem os jogos, mas quando a bola começar a rolar essa sensação vai desaparecer. Queremos chegar o mais longe possível na competição", refere, garantindo ainda ter analisado ao detalhe a congénere germânica. "São uma seleção contra a qual já jogamos várias vezes, tivemos bons resultados com eles e, se a equipa se mostrar bem e concentrada, vamos voltar a ter", rematou."Temos noção da nossa qualidade, mas estamos num grupo difícil que terá três candidatos: Portugal, Alemanha e França. Claro que queremos ganhar todos os jogos, mas temos os pés bem assentes na terra. Vai ser jogo a jogo", concluiu.