Gonçalo Sousa quer ‘quartos’

Portugal conseguiu limpar a má imagem da 1ª jornada com a vitória por 2-1 sobre a Escócia no sábado e amanhã terá pela frente a França na última e decisiva partida da fase de grupos do Europeu sub-17. Os dois primeiros do Grupo C apuram-se para os quartos de final, sendo que a Alemanha, com 6 pontos conquistados, já garantiu um desses lugares.

Gonçalo Sousa, que marcou aos escoceses, salientou a importância do triunfo. "Muitos já nos davam como mortos, mas mostrámos mais uma vez a raça de que somos feitos e esta vitória será a chave para os próximos triunfos", frisou o avançado do FC Porto aos canais da FPF. "É certo que sofremos no final, mas agora é tempo de corrigir o que há para corrigir, e de ver também o que de bem foi feito, para no jogo com a França estarmos na máxima força. Queremos passar aos quartos.", rematou.