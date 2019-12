Holanda, Alemanha e Áustria no caminho luso para o Europeu de 2020

A atual bicampeã Holanda, Alemanha e Áustria vão ser as seleções adversárias de Portugal na Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de sub-17 de 2020, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Nyon, na Suíça.

Portugal, campeão da Europa do escalão em 2003 e 2016 (além dos títulos conquistados em 1989, 1995, 1996, 2000 enquanto sub-16), chegou a esta fase ao terminar em segundo lugar o Grupo 8 da primeira ronda de apuramento, com sete pontos, menos dois do que a Ucrânia.

Neste agrupamento, disputado na região de Viseu, a equipa das 'quinas', comandada por José Guilherme, não perdeu, nem sofreu qualquer golo, nos embates com Albânia (4-0), Geórgia (0-0) e Ucrânia (0-0).

Os vencedores dos oito grupos da Ronda de Elite e os sete segundos com melhores resultados frente ao primeiro e terceiro classificados vão juntar-se à anfitriã Estónia na fase final, a disputar entre 21 de maio e 06 de junho.

Também hoje, realizou-se o sorteio da primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa do escalão de 2021, no qual Portugal vai defrontar República Checa, Montenegro e Kosovo, no Grupo 6.

Os dois primeiros de cada um dos 13 agrupamentos avançam para a Ronda de Elite, fase que já conta com Holanda e Espanha, enquanto o anfitrião Chipre detém um dos lugares na fase final, a realizar em maio de 2021.