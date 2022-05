João Conceição aposta tudo no 1º lugar

Depois de duas vitórias em outros tantos jogos, a Seleção Nacional está muito perto de assegurar a passagem aos quartos-de-final do Campeonato da Europa sub-17, que decorre em Israel até ao dia 1 de junho. Amanhã, às 18 horas, Portugal mede forças com a Dinamarca no último jogo do Grupo D e o lateral-direito João Conceição - titular na partida de estreia contra a Escócia - ambiciona fechar a fase de grupos com o pleno.“Vai ser um jogo importante para todos nós. Estamos a trabalhar para alcançar mais um triunfo. Queremos passar à fase seguinte e passar em primeiro lugar”, manifestou o atleta do Benfica, observando o principal aspeto a melhorar do conjunto orientado pelo técnico José Lima. “Acho que ainda temos que trabalhar para sofrer menos golos. Temos estado bem defensivamente, mas esse registo [3 golos sofridos] não nos deixa satisfeitos”, revelou .