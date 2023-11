João Santos e o apuramento dos Sub-17: «Objetivo está concretizado, agora é tentarmos ficar em 1.º»

A seleção nacional sub-17 goleou este sábado, nas Caldas da Rainha, o Montenegro (6-1) e garantiu o apuramento para a Ronda de Elite de apuramento para o Europeu'2024. Em declarações após o encontro, o selecionador da equipa das quinas João Santos mostrou-se feliz pelo feito, admitindo que era o principal objetivo à entrada para esta primeira fase de apuramento e que está agora concretizado, faltando agora apenas confirmar o primeiro lugar.

"Sabe a alegria para já, porque o objetivo que tínhamos era ficarmos qualificados para a Ronda de Elite e, portanto, esse objetivo está concretizado e agora é tentarmos o próximo que é ficar em primeiro lugar do grupo. O grande objetivo era estarmos na segunda fase, aí conseguimos concretizar e os jogadores estão de parabéns", começou por dizer o técnico, abordando de seguida especificamente a partida frente à seleção do Montenegro: "Primeira parte de grande nível, com grande intensidade, com processos simples e com muitas oportunidades. Na segunda, fomos logo condicionados pela expulsão do Tiago, que acho que foi um pouco injusta, com excesso de rigor, pois o Tiago escorregou, mas continuámos a trabalhar, desligámos um pouco, sendo que o objetivo já estava concretizado. Fomos intensos, sabemos que na primeira ou segunda oportunidade se fizéssemos golo eles desmontavam um pouco, mas acho que nós tivemos qualidade nos processos, no nosso jogo, nos desequilíbrios, na qualidade individual dos nossos jogadores, do seu talento, acaba, assim, por ser um resultado justo".

Relativamente ao último jogo da primeira fase frente à líder República Checa - tem uma diferença de golos maior que Portugal -, no dia 21, João Santos garantiu que apesar do apuramento para a Ronda de Elite já estar conseguido que a equipa vai entrar para vencer.



"Mesmo se nós precisássemos do empate no próximo jogo frente à República Checa, não íamos pensar nisso, esta equipa entra para ganhar, umas vezes conseguimos, outras não, no próximo jogo temos de tentar ganhar. Se isso acontecer fazemos nove pontos e ficamos em primeiro lugar, se não conseguirmos, ficamos em segundo, mas apurados", concluiu.