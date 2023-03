Jogadores da Seleção Nacional sub-17 visitam duas escolas de Tondela

Os jogadores da Seleção Nacional de sub-17 visitaram esta quinta-feira de manhã o Agrupamento de Escolas Cândido Figueiredo, no âmbito do projeto 'Bola Mágica', que visa melhorar as competências motoras e os índices de felicidade das crianças.A comitiva portuguesa, composta por 20 jogadores e 14 elementos da equipa técnica e ainda diretores da Federação Portuguesa de Futebol esteve com alunos do 1º ciclo, nomeadamente com duas turmas envolvidas no referido projeto piloto, que a FPF está a introduzir em 44 escolas primárias de todo o país, envolvendo cerca de 1600 crianças.Os jogadores distribuíram autocolantes, deram autógrafos às crianças e ainda jogaram à bola com elas, passando depois pela Secundária de Tondela, onde se encontraram com alunos do 10.º ano.Arménio Pinho, diretor da FPF, explicou que o objetivo deste projeto passa também por aumentar o número de atletas, para além de "contribuir para a atividade física das crianças"."Este é um dos 23 programas da Federação. Queremos aumentar o número de atletas, passar dos mais de 200 mil para os 400 mil em 2030, dos quais 75 mil do sexo feminino. Trazemos os atletas às escolas para que os alunos vejam que eles são pessoas normais, que estudam e jogam e qualquer um pode ser igual. Este é um momento histórico de a seleção vir à escola e queremos continuar a fazer isto no futuro, isto é, onde estivermos queremos ir às escolas", referiu.Refira-se que a seleção sub-17 vai regressar a Tondela no sábado, visto que defrontará a Polónia no estádio João Cardoso, a partir das 15 horas, em jogo da 2ª jornada da Ronda de Elite de acesso ao Europeu.