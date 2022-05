José Lima: «A forma como ganhámos foi esclarecedora»

José Lima, selecionador de Portugal, analisou o triunfo nacional (2-1) diante da Espanha que garantiu a qualificação lusa no Europeu sub-17.





"Acho que abordámos o jogo muito bem, estrategicamente estivemos muito bem. Os jogadores acreditaram sempre, não foi fácil o jogo contra a Dinamarca, queríamos ganhar e não conseguimos. Não estávamos ainda apurados, mas neste caso era um jogo que quem perdesse ficava afastado da prova e nós interpretámos muito bem o jogo. Os jogadores tiveram uma atitude fantástica. Ganhámos, mas a forma como ganhámos foi esclarecedora. Fizemos uma primeira parte muito boa, fizemos uma segunda parte ainda melhor", começou por referir o técnico, que falou também da possível conquista do torneio.

"Agora todas as seleções que estão têm o objetivo de serem campeãs da Europa. O nosso grande objetivo agora, para já, é o jogo com a França, sabendo que a França é uma equipa muito difícil, como foi a Espanha. Agora é descansar, recuperarmos e pensarmos depois no jogo com a França, sabendo que vai ser difícil. mas que vamos dar o nosso máximo para vencermos e estarmos na final", adiantou.

Dinis Rodrigues

"Claro que a derrota contra a Dinamarca não foi boa, mas ainda bem que veio naquele momento, serviu para acordarmos. O primeiro da fase a eliminar já está e queremos continuar assim. O penálti é um momento de concentração máxima, só estava focado para onde é que ia bater a bola e como é que ia bater. Depois, passaram muitas emoções, foi um sentimento incrível. Fico feliz por ter marcado e ajudado a equipa a ganhar".