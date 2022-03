José Lima e o apuramento para o Europeu: «É uma vitória dos jogadores»

José Lima, selecionador sub-17 de Portugal, enalteceu o apuramento para o Europeu da categoria confirmado esta terça-feira."Apesar de termos entrado a perder, a equipa estava avisada, eles sabiam que a Finlândia nos podia causar problemas, mas soubemos reagir muito bem. Conseguimos um resultado volumoso, mas o que para mim fica é o orgulho nos meus jogadores, porque a equipa foi sempre séria em todos os momentos do jogo. O objetivo era o apuramento e isso foi conseguido. É uma vitória dos jogadores, destes e dos que participaram no apuramento, uma vitória do staff e uma vitória de Portugal", vincou no final do triunfo ante a Finlândia (9-1) que carimbou o passaporte, projetando já a fase final que será em Israel."Até lá, vamos trabalhar para manter o que fazemos bem e melhorar o que não estamos a fazer tão bom com o objetivo de estarmos preparados para fazer um bom Europeu", afirmou Lima."Começámos a perder, mas esta equipa tem uma mentalidade muito forte e demos a volta ao marcador e vencemos com um resultado dilatado. Esta vitória, e também as outras duas nesta fase de apuramento, refletem muito o que é o espírito desta equipa, e agora é continuar a trabalhar para daqui a dois meses no Europeu tentarmos o melhor resultado possível, mas vamos entrar em todos os jogos com o objetivo de vencer. Muito feliz [pelo 'hat-trick'], mas hoje fui eu e o José Rodrigues, amanhã serão outros, o importante é ajudar a equipa a vencer".