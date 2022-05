José Lima está recuperado e já dá hoje o treino

Afastado das suas funções devido a uma infeção de Covid-19 nos últimos dias, o selecionador nacional José Lima juntou-se ontem à noite ao grupo em Israel, totalmente restabelecido e já orienta o treino de hoje.

Entretanto, os jogadores portugueses que se encontram no Campeonato da Europa sub-17, em Israel, assistiram ontem, a par das restantes seleções do Grupo D (Suécia, Dinamarca e Escócia), a uma sessão de esclarecimento promovida pela UEFA, com o intuito de sensibilizar para os riscos do match-fixing, a viciação de resultados decorrente da atividade das apostas desportivas, além de outras vertentes de particular importância, como os perigos do doping.

Por seu lado, Dinis Rodrigues, um dos autores dos golos da Seleção na ronda inaugural diante da Escócia (5-1), congratulou-se com a vitória e apontou ao embate com a Suécia, amanhã, às 14h30.