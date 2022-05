Martim Fernandes e Rodrigo Ribeiro juntam-se à seleção em Israel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os futebolistas Martim Fernandes e Rodrigo Ribeiro chegaram este domingo a Herzliya, em Israel, completando o grupo de 20 jogadores da seleção portuguesa de sub-17 que vai disputar o Campeonato da Europa, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os dois jogadores viajaram acompanhados por Joaquim Milheiro, coordenador do futebol de formação da FPF, tendo chegado à unidade hoteleira onde está hospedada a equipa das 'quinas' por volta da meia-noite local (22:00 em Lisboa).

Portugal joga na terça-feira o jogo de estreia no Grupo D da competição, diante da Escócia, antes de defrontar Suécia, na sexta-feira, e Dinamarca, no dia 23.

A seleção portuguesa de sub-17 conta com dois triunfos no Campeonato da Europa da categoria, que decorre este ano em Israel, a que se somam os quatro troféus no formato antigo, para jogadores sub-16.

O selecionador de sub-17, José Lima, testou positivo ao coronavírus responsável pela pandemia de covid-19 e vai falhar o início da competição, tendo sido substituído por Rui Bento.