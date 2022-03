VENCERAM 9-1 E ESTÃO NO EURO!



Os Sub-17 ganharam à Finlândia e qualificaram-se para o Campeonato da Europa! pic.twitter.com/RAotkTaF9E — Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 29, 2022

Portugal carimbou esta terça-feira o passaporte para o Europeu sub-17 com uma goleada épica de 9-1 à Finlândia. Rodrigo Ribeiro brilhou intensamente no 7-1 com um 'túnel' ao adversário seguido de remate junto à base do poste.