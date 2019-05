Peixe garante equipa preparada

A primeira jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de sub-17, que decorre na Irlanda, não correu de feição à equipa das quinas, que foi surpreendida pela Hungria, ao perder por 1-0. Agora, Emílio Peixe, selecionador nacional, diz que a equipa está preparada para a 2ª ronda, contra uma Rússia que considera ter uma forma de jogar muito semelhante à de Portugal.

"Contra a Rússia vamos ter os espaços que queremos, assim como a possibilidade de acelerar e explorar os espaços dados pelo adversário. Eles têm uma maneira de jogar parecida com a nossa e tentam pôr em prática essas ideias. Nós teremos de ver onde podemos tirar vantagem. Qualquer uma das equipas está bem identificada com a outra", destaca, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.

Peixe revelou ainda os pontos fortes do adversário de hoje (apito inicial agendado para as 15 horas). "É uma equipa que privilegia a posse de bola e que procura encontrar espaços nas costas dos defesas. Também procura muito as ligações nas zonas entrelinhas, nomeadamente no espaço existente entre a linha defensiva e a linha média. Tem jogadores, principalmente no ataque, muito evoluídos do ponto de vista técnico. São rápidos e com uma morfologia muito vincada, fortes e altos. Portanto vai ser um teste duro", salienta. Mas o selecionador recusa alterar a identidade da equipa em função do oponente. "A estratégia passa sempre por exprimir o nosso ritmo e identidade de jogo. Aquilo em que acreditamos. Estamos à espera de um adversário difícil que nos vai criar muitos problemas", frisa.