Portugal 100% vitorioso no início da qualificação para o Europeu

A seleção portuguesa de Sub-17 derrotou esta terça-feira a República Checa, por 2-0, fechando com um pleno de vitórias a primeira fase de apuramento para o Campeonato da Europa.

Numa partida referente à terceira e última jornada do Grupo 5, disputada no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e em que ambas as equipas já tinham assegurado a passagem à ronda de elite, a equipa portuguesa alcançou o triunfo com golos de Gabriel Silva e Afonso Meireles, aos 31 e aos 82 minutos, respetivamente.

O jogo começou animado e, aos seis minutos, Geovany Quenda ameaçou o primeiro golo da tarde, com o cabeceamento a sair ligeiramente por cima.

A partida perderia depois alguma intensidade, sendo que foi preciso esperar até aos últimos 15 minutos da primeira parte para surgirem mais ocasiões de golo.

Aos 28, Sosna rematou com perigo, de fora da área, no entanto, seria a formação portuguesa a adiantar-se pouco depois: aos 31 minutos, e após uma jogada coletiva muito bem desenhada, Gabriel Silva ultrapassou um defesa e rematou potente ao canto superior direito.

A abrir a etapa complementar, Geovany Quenda esteve próximo de dilatar a vantagem portuguesa, valeram os reflexos de Obdrzálek, e, aos 69, respondeu Sosna, obrigando Diogo Ferreira a aplicar-se.

Nos derradeiros minutos, a formação comandada por Jirí Zilák arriscou mais, subindo as suas linhas de pressão, porém, a seleção portuguesa mostrava-se concentrada a defender, criando até as melhores ocasiões para marcar.

Foi precisamente num desses momentos que Afonso Meireles, que havia substituído Geovany Quenda, ampliou a vantagem, coroando da melhor forma uma bela assistência de Cardoso Varela e sentenciando o resultado do encontro.

Com o triunfo diante da República Checa, e já depois de ter ganho frente às congéneres da Albânia (3-0) e de Montenegro (6-1), a equipa liderada por João Santos garantiu o pleno de vitórias na primeira fase, somando nove pontos, mais três do que a República Checa, com quem discutia a vitória no agrupamento.

Na ronda de elite, agendada para o próximo mês de março, a equipa das quinas vai tentar ser uma das 15 seleções a qualificarem-se para o Campeonato da Europa do escalão, que vai realizar-se entre 20 de maio e 05 de junho do próximo ano, no Chipre.

Jogo disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

República Checa - Portugal, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Gabriel Silva, 31.

0-2, Afonso Meireles, 82.

Equipas:

- República Checa: Obdrzálek, Rehácek, Poturnay, Mícek, Palivec, Cízek (Sloncík, 46), Naskos, Svancara (Kolárík, 62), Moudrý (Panos, 77), Sosna e Visna (Nechvátal, 46).

(Suplentes: Silhavý, Svrcek, Siegl, Sloncík, Kolárík, Krpálek, Panos, Nechvátal e Belzík).

Treinador: Jirí Zilák.

- Portugal: Diogo Ferreira, Martim Cunha, Rafael Mota, Rui Silva, Edgar Mota, João Simões (David Daiber, 83), Eduardo Felicíssimo, João Trovisco (Afonso Vieira, 89), Cardoso Varela (Rodrigo Mora, 88), Geovany Quenda (Afonso Meireles, 70) e Gabriel Silva (Afonso Patrão, 70).

(Suplentes: Miguel Gouveia, Afonso Meireles, Afonso Patrão, Afonso Sousa, Denilson Santos, David Daiber, Afonso Vieira e Rodrigo Mora).

Treinador: João Santos.

Árbitro: Viktor Kopiievskyi (Ucrânia).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Afonso Patrão (86).

Assistência: cerca de 150 espetadores.