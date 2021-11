Portugal arranca apuramento para o Europeu sub-17 com goleada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional de sub-17 goleou esta quarta-feira a congénere do Cazaquistão, por 5-0, em jogo da primeira fase de apuramento para o Europeu do escalão, realizado no Estádio Algarve.

Na partida da primeira jornada do Grupo 11, Portugal beneficiou de dois autogolos de Bakhtishat Abdullayev (03 e 40 minutos) na primeira parte e aumentou a diferença no segundo tempo, com tentos de Guilherme Santos (47), José Rodrigues (49) e João Veloso (58, penálti).

A seleção portuguesa demorou apenas três minutos a inaugurar o marcador, desbloqueando a barricada cazaque num lance de sorte, em que Abdullayev cortou para a própria baliza um cruzamento de Ivan Lima.

Antecipava-se um jogo de domínio claro de Portugal e foi isso que sucedeu em toda a primeira parte -- nem o golo madrugador levou o adversário a tentar incomodar a defensiva portuguesa --, embora só José Rodrigues tenha desperdiçado oportunidades flagrantes.

O avançado do Sporting de Braga cabeceou à barra, aos 34 minutos, após canto, na sequência de um lance em que obrigou Nikita Politik a excelente defesa.

O segundo golo só chegou aos 40 minutos, em tudo semelhante ao primeiro: novo autogolo do infeliz Abdullayev ao tentar desviar outro centro de Ivan Lima.

A entrada de Portugal após o intervalo foi demolidora, com pressão asfixiante e trocas de bola muito rápidas, e depressa o resultado atingiu números mais elevados.

O recém-entrado Guilherme Santos (47) assinou o terceiro, num remate frontal, José Rodrigues cabeceou para o quarto (49), após cruzamento de João Conceição, e o médio João Veloso apontou o quinto, de grande penalidade (58).

Com a vitória garantida, o selecionador português José Lima esgotou as substituições e o ritmo da equipa acabou por ressentir-se das mexidas. Portugal limitou-se a segurar a bola até final sem incómodo cazaque.

Os portugueses completam o grupo com encontros frente a País de Gales (13 de novembro) e Ucrânia (16 de novembro), ambos no Estádio Algarve, apurando-se para a ronda de elite os dois primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores terceiros classificados.

Jogo no Estádio Algarve.

Portugal - Cazaquistão, 5-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Bakhtishat Abdullayev, 3 minutos (própria baliza).

2-0, Bakhtishat Abdullayev, 40' (própria baliza).

3-0, Guilherme Santos, 47'.

4-0, José Rodrigues, 49'.

5-0, João Veloso, 58' (penálti).

Equipas:

- Portugal: Diogo Fernandes, João Conceição, Diogo Monteiro, Marlon Júnior, Francisco Machado (Leonardo Barroso, 46), Rafael Luís, Rodrigo Ribeiro (Guilherme Santos, 46), João Veloso (João Gonçalves, 63), Alfa Baldé, Ivan Lima (Afonso Moreira, 63) e José Rodrigues (Gustavo Varela, 63).

Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Leonardo Barroso, Luís Gomes, Henrique Arreiol, Guilherme Santos, João Gonçalves, Afonso Moreira, João Rego e Gustavo Varela.

Treinador: José Lima.

- Cazaquistão: Nikita Politik, Doskhan Duisembek (Roland Khanuyev, 54), Askar Bizhan, Alikhan Israilov, Zhanaidar Duisenov, Olzhas Baibek, Nikita Mikhailov, Bakhtishat Abdullayev (Abzal Baimolda, 65), Zhaner Zhazmagambetov (Alisher Kussainov, 65), Gleb Valgushev (Dinmukhamed Saiyn, 46, Arsen Turusbayev, 81) e Abinur Nurymbet.

Suplentes: Aidos Kemaladin, Miras Rikhard, Alexandr Migunov, Arsen Turusbayev, Dinmukhamed Saiyn, Alisher Kussainov, Abzal Baimolda, Roland Khanuyev e Amir Alikhan.

Treinador: Kirill Morunov.

Árbitro: Mileta Scepanovic (Montenegro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alikhan Israilov (41) e Olzhas Baibek (87).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.