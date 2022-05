Portugal arranca Europeu com goleada à Escócia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal arrancou o Europeu sub-17 com uma goleada à Escócia, por 5-1. Os lusos comandados por Rui Bento em Lod marcaram por Ivan Lima (8'), Dinis Rodrigues (26'), João Veloso (37'), Afonso Moreira (69') e Rodrigo Ribeiro (73').O golo de honra dos escoceses foi apontado por Mackenzie, aos 62 minutos.Também nesta primeira jornada, a Suécia venceu a Dinamarca por 2-1 e soma os mesmos três pontos que Portugal.O próximo jogo do grupo D do Europeu a envolver a Seleção Nacional acontece já na sexta-feira ante a Suécia, a partir das 14h30, também em Lod.