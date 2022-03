Portugal bate Irlanda a abrir qualificação para o Europeu de sub-17

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de sub-17 venceu esta quarta-feira a congénere da República da Irlanda por 4-1, em jogo da primeira jornada do Grupo 8 da Ronda de Elite do apuramento para o Europeu de 2022, disputado em Viseu.

João Veloso (19 minutos) e José Rodrigues (45+4), na primeiro parte, e Rodrigo Ribeiro (90+4) e Ivan Lima (90+7), sobre o final, marcaram os golos de Portugal, enquanto Mark O'Mahony (72) apontou o tento dos irlandeses, reduzindo, então, para 2-1.

A seleção da República da Irlanda entrou superior e, no primeiro quarto de hora, pressionou o meio-campo da formação de José Lima, que, entretanto, se reorganizou e reequilibrou o jogo.

João Veloso (19 minutos) acabou por inaugurar o marcador num remate cruzado, fora da grande área da República da Irlanda, direto ao canto superior esquerdo da baliza de Conor Walsh.

A República da Irlanda tentou reagir à desvantagem no marcador, mas a linha defensiva portuguesa, assim como o guarda-redes, Diogo Fernandes, evitaram os ataques constantes dos adversários.

Portugal foi ganhando superioridade e aumentou o número de tentativas à baliza da República da Irlanda, até que, já nos minutos de compensação, o avançado José Rodrigues, isolado, marcou o segundo tento luso.

Apesar da superioridade se manter do lado português na segunda parte, a República da Irlanda foi conquistando o equilíbrio e diminuiu a desvantagem por Mark O'Mahony, aos 72 minutos.

As substituições provocaram outra dinâmica ao jogo e os últimos minutos revelaram-se intensos, com remates de ambos os lados a serem falhados.

Portugal acabou por marcar dois golos já em tempo de descontos, primeiros por Rodrigo Ribeiro, aos 90+4 minutos, e depois por Ivan Lima, já aos 90+7.

No outro encontro do agrupamento, a Bulgária venceu a Finlândia por 1-0, sendo que Portugal vai defrontar no sábado os búlgaros e na terça-feira os nórdicos.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Portugal - República da Irlanda, 4-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, João Veloso, 19 minutos.

2-0, José Rodrigues, 45+4.

2-1, Mark O'Mahony, 72.

3-1, Rodrigo Ribeiro, 90+4.

4-1, Ivan Lima, 90+7.

Equipas:

- Portugal: Diogo Fernandes, Martim Fernandes, Diogo Monteiro, João Muniz, Leonardo Barroso, Rafael Luis, João Veloso (Diego Rodrigues, 83), Ussumane Djaló (João Gonçalves, 63), Afonso Moreira (Gustavo Varela, 83), José Rodrigues (Ivan Lima, 63) e Rodrigo Ribeiro (Tiago Andrade, 90+5).

(Suplentes: Francisco Pereira Silva, João Conceição, Luís Gomes, Diego Rodrigues, Gustavo Varela, Afonso Duarte, Tiago Andrade, João Gonçalves e Ivan Lima).

Selecionador: José Lima.

- República da Irlanda: Conor Walsh, Sam Curtis, Cathal Hefferman (Martin Mc, 59), Ivan Savshak (Daniel Mc Hale, 84), Luque O'Brien, Darius Lipsiuc (Franco Umeh, 59), Justin Ferizaj, Adam Murphy, Rocco Vata (Caden Mc Loughlin, 90+8), Mark O'Mahony e Kevin Zefi.

(Suplentes: Fintan Doherty, Franco Umeh, Daniel Mc Hale, Martin Mc Hale, Thomas Bloxham, Senan Mullen, Caden Mc Loughlin e Gideon Tetteh).

Selecionador: Colin O'Brien.

Árbitro: Adam Ladebäck (Suécia).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para José Rodrigues (05 minutos), Ussumane Djaló (29), Rodrigo Ribeiro (43), Justin Ferizaj (65) e Diogo Monteiro (81).

Assistência: 637 espetadores.