Portugal defronta República Checa, Polónia e Eslováquia na Ronda de Elite de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 vai receber República Checa, Polónia e Eslováquia, no Grupo 5 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu da categoria de 2023, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

"É um sorteio com equipas homogéneas e equilibradas. Já jogámos contra a Polónia no Torneio Syrenka e foi um jogo difícil. Nesta fase as equipas já são equilibradas e já fizeram bons resultados para estar na Ronda de Elite. Claramente que queremos estar no Campeonato da Europa e vamos fazer tudo por tudo para lá estarmos", avaliou o selecionador português de sub-17, Filipe Ramos.

Portugal, que recebeu no sorteio o prémio fair play, vai ser o anfitrião do Grupo 5, cujos jogos vão ser disputados entre 22 e 28 de março de 2023.

Os vencedores dos oito grupos e os sete segundos classificados com melhores resultados vão juntar-se à Hungria, anfitriã da fase final do Europeu, que vai ser disputado entre 17 de maio e 2 de junho.

Portugal, semifinalista em 2022, quando foi batido nos penáltis (6-5, após a igualdade 2-2) pela França, que viria a sagrar-se campeã, já ergueu o troféu continental em 1989, 1995, 1996 e 2000, na categoria de sub-16, e 2003 e 2016, já em sub-17, contando ainda uma presença na final em 1988.