Portugal derrota República Checa e garante qualificação para o Europeu

A Seleção Nacional de Sub-17 garantiu esta terça-feira a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa.Portugal derrotou a República Checa por 2-0, na 3.ª jornada da Ronda de Elite, em duelo disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.Gonçalo Oliveira (37') e Martim Fernandes (55') marcaram para a equipa das quinas, orientada por Filipe Ramos, que já tinha vencido os dois primeiros jogos, contra Eslováquia (2-0) e Polónia (1-0).Recorde-se que a fase final do Euro realiza-se na Hungria, entre 17 de maio e 2 de junho.