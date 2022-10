Portugal empata com a Hungria no Torneio de Preparação da UEFA

Portugal empatou a três golos com a Hungria no jogo de estreia no Torneio de Preparação da UEFA que teve lugar em solo húngaro. A Seleção Nacional Sub-17 esteve a ganhar, consentiu a reviravolta e 'safou' a igualdade já nos descontos, face ao golo de Gonçalo Sousa.João Simões e Olívio Tomé foram os outros marcadores da equipa orientada por Filipe Ramos.Na análise à partida, Gil Martins determinou que o golo da Hungria, de penálti, alterou o figurino do jogo."No início da primeira parte fomos superiores. Acabámos por sofrer o penálti e, a partir de aí, o jogo caiu para o lado da Hungria. Apesar de um momento de superioridade do nosso adversário, conseguimos unir-nos, dar a volta e chegar ao empate. Apesar do resultado igual, estamos confiantes para o próximo jogo", vincou, citado pelo site da Federação Portuguesa de Futebol.