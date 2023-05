Portugal-Escócia, em direto

há 56 min 12:56

Rodrigo Duarte dá o mote: «Vamos com tudo»

O avançado Rodrigo Duarte também alertou para a importância do encontro com os escoceses e assegurou que a equipa está a trabalhar para corrigir os erros. "Vamos com tudo, estamos a trabalhar para corrigirmos os nossos erros e vamos, com o apoio de todos, dar a volta por cima e sairmos vitoriosos. Estamos longe do nosso país, mas precisamos do apoio de todos. Juntos, somos mais fortes e com a força do povo português vamos conseguir vencer", disse.