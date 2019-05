Portugal fora do playoff de acesso ao Mundial Sub-17

A seleção portuguesa sub-17 ficou esta segunda-feira fora do playoff de acesso ao Mundial da categoria, ao ser eliminada do Europeu e não ter conseguido ser uma das duas melhores equipas afastadas dos quartos de final. Portugal saiu derrotado pela Itália por 1-0 , em Dublin, e ficou a aguardar pelo desfecho do encontro entre Espanha e Hungria para saber se era uma das duas melhores seleções eliminadas nesta fase da prova, mas a vitória nos penáltis dos espanhóis deitou por terra o sonho português, uma vez que a Hungria estava acima de Portugal no ranking da prova.Assim, na quinta-feira, Hungria, que venceu o grupo C, no qual estava inserida a seleção lusa, e Bélgica, que venceu o A, defrontam-se para determinar a quinta equipa europeia para o Mundial de sub-17, que se juntará às quatro equipas semifinalistas da presente edição do Europeu: França, Holanda, Itália e Espanha.A fase final do Mundial de sub-17 vai decorrer no Brasil, entre 5 e 27 de outubro próximo.