Portugal garante presença no Europeu sub-17 após vitória por 9-1

Portugal venceu a Finlândia por claros 9-1 e confirmou a presença no Campeonato da Europa sub-17, num jogo disputado em Tondela, no Estádio Dr. João Cardoso, referente à 3.ª e última jornda da Ronda de Elite.Os filandeses até inauguraram o marcador através de Talvitie aos 2 minutos. Todavia, a reação portuguesa veio a revelar-se muito forte e eficaz. Afonso Moreira (11') fez o empate e dois minutos volvidos foi João Gonçalves (13') a colocar a equipa das quinas em vantagem no marcador. Os restantes golos portugueses foram apontados por José Dinis Rodrigues (45+1', 60' e 65'), Rodrigo Ribeiro (72', 80' e 89') e Diogo Monteiro (90+2').