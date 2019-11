Portugal goleia Albânia no arranque do apuramento para o Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 goleou esta quarta-feira a congénere da Albânia por 4-0, na primeira jornada do grupo 8 do torneio de apuramento para o Europeu da categoria, que se vai disputar em 2020, na Estónia.

Em Viseu, no Estádio do Fontelo, o conjunto orientado por José Guilherme marcou por intermédio de André Ferreira, aos 26 minutos, Herculano Nabian, aos 35, Joelson Fernandes, aos 53, e João Resende, aos 87.

Portugal deu o primeiro passo rumo à Ronda de Elite, para a qual se apuram os dois primeiros classificados de cada grupo, num jogo de total domínio dos jovens lusos, perante uma seleção albanesa a revelar muitas dificuldades para chegar com perigo até à área de Portugal.

Portugal quebrou a resistência da Albânia aos 26 minutos, com o lateral direito André Ferreira, a tabelar com Herculano Nabian, e a ganhar espaço na área para rematar rasteiro fora do alcance de Rroku.

Aos 35 minutos, Herculano Nabian isolou-se, ultrapassou o guarda-redes albanês e rematou para a baliza deserta, fazendo o segundo golo de Portugal.

Em desvantagem, a Albânia subiu a linha defensiva e deu mais espaço a Portugal, e, aos 39 minutos, num contra-ataque, Matchói Djaló por pouco não conseguiu desviar para a baliza um cruzamento da direita de Rodrigo Gomes.

No segundo tempo, a tendência de jogo não se alterou, apesar de a primeira oportunidade ter sido da Albânia, com Lusha a ganhar em velocidade aos centrais de Portugal e a obrigar Valentino Rodrigues a uma defesa difícil.

Respondeu Portugal com o terceiro golo, aos 53 minutos, num trabalho individual de Joelson Fernandes, 'lançado' no segundo tempo pelo selecionador José Guilherme, passando por vários adversários antes do remate forte e colocado.

João Resende (72 minutos) e Ronaldo Camará (82) estiveram perto do golo, mas só aos 87 minutos João Resende faria o 4-0, na recarga a um remate de Rodrigo Gomes.

A seleção sub-17 de Portugal volta a jogar no sábado, frente à Geórgia, no Estádio João Cardoso, em Tondela, pelas 17:00. O último jogo no grupo 8 de apuramento para a Ronda de Elite será no dia 19 de novembro, em Viseu, pelas 15:00, frente à Ucrânia.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Portugal - Albânia, 4-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, André Ferreira, 26 minutos.

2-0, Herculano Nabian, 35.

3-0, Joelson Fernandes, 53.

4-0, João Resende, 87.

Equipas

Portugal: Valentino Rodrigues (Ivan Cardoso, 75), André Ferreira (João Batista, 69), Marco Torres, António Silva, Leandro Dias, Tiago Antunes, Matchói Djaló (Ronaldo Camará, 46), Martin Neto, Rodrigo Gomes, Herculano Nabian (João Resende, 69) e André Gonçalves (Joelson Fernandes, 46).

(Suplentes: Ivan Cardoso, David Vinhas, Diogo Abreu, João Resende, Ronaldo Camará, Joelson Fernandes e João Batista, Flávio Nazinho e Gustavo Mendonça).

Treinador: José Guilherme.

Albânia: Rroku, Cehu, Mehmeti, Mitaj (Tora, 67), Preka, Bytyqi (Tajari, 58), Mata (Kasemi, 58), Sula (Papa, 58), Dervishi (Asallari, 36), Lusha e Janaqi.

(Suplentes: Simoni, Tajari, Asallari, Tora, Papa, Miftiu, Fezzulla, Kasemi, Gjuzi).

Treinador: Elvin Beqiri.

Árbitro: Boris Marhefka (Eslováquia).

Ação disciplinar: cartão amarelo. Janaqi (75).

Assistência: cerca de 300 espetadores.