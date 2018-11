Portugal goleia Brasil na segunda jornada do torneio Nike

A seleção portuguesa de sub-17 goleou esta sexta-feira a congénere do Brasil por 4-0, em jogo da segunda jornada do torneio Nike, que decorre em Lakewood Ranch, na Florida.Depois de ter empatado na jornada inaugural com a seleção anfitriã 1-1, Portugal dominou hoje o encontro desde o seu início, tendo chegado ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Francisco Conceição (10 minutos) e de Tiago Tomás (18).O Brasil ainda esboçou uma reação na segunda metade, mas sem sucesso, tendo portugal mantido o domínio e alargado a vantagem com tentos de Gerson Sousa (63) e de Bruno Tavares (84).No outro encontro da segunda jornada, os Estados Unidos vão defrontar a Turquia.Na terceira jornada, marcada para domingo, a formação portuguesa, que já conquistou o torneio em 2012, vai defrontar a Turquia, em jogo agendado para as 19:30 portuguesas.