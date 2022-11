Portugal goleou o Cazaquistão, por 6-1, em jogo da 1.ª Fase de Apuramento do Campeonato da Europa. A Seleção Nacional levou a melhor sobre o adversário no Estádio Algarve no primeiro encontro do apuramento.Pela formação orientada por Filipe Ramos marcaram Gonçalo Oliveira (24'), Gil Martins (65'), Nuno Patricio (71', pen e 77'), Gonçalo Moreira (74') e Diogo Lobão (85').O golo cazaque foi marcado por Tamerlan Agimanov (53').Do grupo 1 fazem ainda parte as seleções de Ilhas Faroé e Eslovénia.