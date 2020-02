Portugal perde com a Espanha na última jornada do Torneio Internacional do Algarve

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 terminou esta quarta-feira a participação no Torneio Internacional do Algarve com um desaire (3-1) diante da Espanha, em jogo da terceira jornada disputado em Lagoa, no Algarve.

No Estádio Municipal da Bela Vista, Ruben Iranzo Lendínez colocou os espanhóis em vantagem, logo aos sete minutos, mas a resposta lusa chegaria por intermédio de Herculano Nabian (32'), que de pouco valeu, uma vez que Alejandro Jiménez Hernández (43') colocou, novamente, a Espanha a vencer à beira do intervalo.

No segundo tempo, os espanhóis voltariam a marcar, por Carlos Álvarez Rivera (49') e a fixar o resultado final, que deixou a equipas das quinas com seis pontos, os mesmos de Espanha e Alemanha.



Num minicampeonato entre as três seleções, levam a melhor os espanhóis, que conquistam assim o 1º lugar do torneio. Portgal termina em 2º e a Alemanha fecha o pódio, enquanto a Coreia do Sul se classificou no 4º e último lugar.