Portugal perde com Espanha em torneio preparatório da UEFA

A seleção portuguesa de sub-17 perdeu este domingo por 2-1 com a Espanha na segunda jornada do torneio preparatório da UEFA, que decorre na Estónia.Dois golos de Nico Serrano, que marcou aos 39 e 50 minutos, colocaram a Espanha em vantagem, tendo a equipa portuguesa reduzido aos 67, por Herculano Nabian, que pouco antes substituiu João Resende.Portugal, que na sexta-feira venceu a Estónia por 2-0, defronta a Eslovénia, na terça-feira.Na Ronda de Elite de apuramento para o Europeu Portugal integra o Grupo 8, juntamente com Albânia, Geórgia e Ucrânia, adversários que vai defrontar em Viseu.