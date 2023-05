Portugal revela lista de convocados para o estágio de preparação do Europeu sub-17

O selecionador nacional sub-17, Filipe Ramos, revelou esta quinta-feira a lista de 23 nomes que irão participar no estágio de preparação para o Europeu da categoria. Desse lote, apenas 20 futebolistas irão marcar presença na fase final.O técnico explicou a tarefa que terá em decidir quais são os três que terá de 'descartar'. "Estão 23 convocados e só 20 é que vão ao Europeu, por isso a minha equipa técnica vai ter que refletir sobre aquilo que achamos ser melhor para a nossa seleção e representarmos o melhor possível Portugal neste Campeonato da Europa. Quero dizer ainda que foi com uma enorme dificuldade que escolhemos estes 23, o que é um bom sinal para o futebol português", frisou em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.O Benfica é o clube mais representando, 'fornecendo' nove atletas.A equipa das quinas arranca a participação no Europeu a 17 de maio, com a Alemanha, em encontro disputado na Hungria.Veja a lista completa:Gil Martins, Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Sousa, João Teixeira, Martim Fernandes;Nuno Patrício, Samuel Sousa;André Moreira, Gonçalo Moreira, Gonçalo Oliveira, Guilherme Gaspar, João Fonseca, Martim Ferreira, Olívio Tomé, Tiago Freitas, Tiago Parente.João Infante, João Simões, Rayhan Momade.Diogo Sousa, José Ribeiro, Ricardo Ribeiro, Rodrigo Duarte.