Portugal vence Alemanha no arranque do Torneio Internacional do Algarve

A seleção portuguesa de sub-17 entrou esta sexta-feira da melhor forma na 42.ª edição do Torneio Internacional do Algarve, ao vencer por 3-1 a Alemanha, na primeira jornada da prova, que decorre até terça-feira.No Estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa, o conjunto luso chegou ao intervalo a vencer, graças ao tento de Paulo Bernardo, aos 11 minutos, e dilatou a vantagem no arranque do segundo tempo, através de Daniel Rodrigues, aos 46.A Alemanha ainda reduziu por intermédio de Nick Woltemade, aos 52 minutos, mas Paulo Brazão acabou com as dúvidas aos 87, confirmando o triunfo da seleção comandada por Emílio Peixe, na primeira jornada da prova.A equipa das 'quinas' lidera o Torneio Internacional do Algarve, com três pontos, mais dois do que Holanda e Espanha, que empataram 1-1 na outra partida do dia.Portugal, que prepara a participação no grupo 6 da Ronda de Elite de qualificação para o Euro2019, que se diputa em março, volta a jogar no domingo, diante da Holanda, atual campeã europeia de sub-17, em Albufeira, a partir das 15:00.