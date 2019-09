Portugal vence na Estónia em torneio preparatório da UEFA

A seleção portuguesa de sub-17 venceu esta sexta-feira a Estónia no seu reduto, por 2-0, no arranque de um torneio preparatório da UEFA, em Tartu.Os pupilos de José Guilherme foram quase sempre superiores e impuseram-se com golos de João Resende, aos oito minutos, atirando entre as pernas do guarda-redes, e Rodrigo Gomes, aos 30, aproveitando falha defensiva.Portugal defronta agora a Espanha no domingo e a Eslovénia na terça-feira.Na ronda de elite de apuramento para o Europeu Portugal integra o Grupo 8, juntamente com a Albânia, Geórgia e Ucrânia, adversários que vai defrontar em Viseu.