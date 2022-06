Portugal vence prémio 'fair-play' do Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 venceu o prémio 'fair-play' da última edição do Campeonato da Europa da categoria, que decorreu em Israel, em maio, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O treinador José Lima, que orientou Portugal no Europeu, mostrou-se orgulhoso pela atribuição do prémio e considera que se trata do reconhecimento de uma característica não só deste conjunto, como de todas as seleções nacionais.

"É um prémio que nos deixa satisfeitos e orgulhosos, mas não era este o prémio que mais desejávamos. Saímos da prova de forma inglória, como é sabido, perdemos nas grandes penalidades quando poderíamos ter ido claramente à final", disse, em declarações divulgadas no site oficial da FPF.

Para José Lima, o prémio "dignifica a forma como a equipa jogou o torneio" e, acima de tudo, é uma prova de como as seleções nacionais trabalham, procurando privilegiar a qualidade de jogo, mas não ganhar a qualquer custo.

"É sinal de que, apesar de não termos ganho, a equipa teve sempre uma postura exemplar, mesmo nos momentos mais adversos. Estivemos à altura do símbolo que trazemos ao peito", acrescentou José Lima.

Portugal foi eliminado pela França nas meias-finais do Euro2022, no desempate por grandes penalidades, sendo que os gauleses viriam a conquistar a prova, depois de baterem os Países Baixos na final.