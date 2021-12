Seleção de sub-17 já conhece adversários para a Ronda de Elite

Bulgária, República da Irlanda e Finlândia são adversários de Portugal na Ronda de Elite de apuramento para o Europeu'2022.O sorteio, realizado esta quarta-feira, ditou que a Seleção Nacional fica inserida no grupo 8 e os jogos estão agendados para o mês de março, ainda com local e datas por definir."É um grupo que nos permite pensar que, se fizermos o que está ao nosso alcance, podemos ficar apurados. Não sabendo ainda na realidade a valia destas três seleções, temos a experiência de já termos defrontado a Finlândia em sub-15, no Torneio do Algarve. Contudo, de sub-15 para sub-17, muita coisa muda, desde a forma de jogar aos jogadores convocados. Vamos ter que analisar bem estas três seleções, prepararmo-nos e fazermos o que está ao nosso alcance para sermos apurados", afirmou o selecionador José Lima, na reação ao sorteio, em declarações ao site da FPF.Dos 8 grupos que compõem a Ronda de Elite, 15 seleções serão apuradas (os 8 primeiros e os 7 melhores segundos) e juntar-se-ão a Israel, país anfitrião do Campeonato da Europa, a realizar entre 16 de maio e 1 de junho de 2022.Grupo 1: Holanda, Grécia, Eslováquia e Hungria;Grupo 2: Suíça, Dinamarca, Suécia e Letónia;Grupo 3: Alemanha, República Checa, Escócia e Geórgia;Grupo 4: Espanha, Estônia, Bélgica e Bósniaa;Grupo 5: Inglaterra, Luxemburgo, Rússia e França;Grupo 6: Itália, Ucrânia, Kosovo e Polónia;Grupo 7: Eslovénia, Turquia, Sérvia e País de Gales;Grupo 8: Bulgária, República da Irlanda,Finlândia.