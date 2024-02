Seleção Nacional de sub-17 empata com a Espanha

A Seleção Nacional de sub-17 empatou (1-1) com Espanha em Albufeira na 2.ª jornada do Torneio Internacional do Algarve. Depois de ter goleado a Holanda (6-0) no primeiro jogo, a formação comandada por João Santos só se adiantou no marcador aos 75', por Gabriel Silva. No entanto, 'la roja' conseguiu deixar tudo igual ao minuto 88 com o golo de Sydney Osazuwa. O próximo jogo de Portugal está marcado para amanhã, às 11 horas, diante da Alemanha.