Seleção Nacional de sub-17 goleia Polónia por 5-2

A Seleção Nacional Sub-17 venceu categoricamente a Polónia (5-2) no Torneio Preparatório da UEFA, esta terça-feira.Portugal cchegou à vantagem por 2-0 com um bis de João Santos (27' e 36'). A Polónia reduziu ainda antes do intervalo, por Michael Izunwanne (45'+4). Na segunda parte, Gustavo Ferreira fez o terceiro de Portugal (48'), tendo Max Pawlowski (61') voltado a reduzir. Gustavo Ferreira (68') e Afonso Sousa (73') fixaram o resultado.Os comandados de João Santos vão ainda defrontar Chipre (27 de outubro) e Holanda (30 de outubro) nesta prova de preparação para o apuramento para o Europeu.