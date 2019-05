Seleção Nacional realizou primeiro treino na Irlanda

A Seleção sub-17 já se treinou em solo irlandês, palco da fase final do Europeu do escalão. O grupo de Emílio Peixe não perdeu tempo e cumpriu ontem uma sessão de preparação para o encontro inaugural, frente à Hungria, no próximo sábado (19 horas). Hoje está agendado novo treino, a partir das 11 horas.

A Seleção, integrada no Grupo C, tem como opositores Rússia e Islândia, além da formação magiar, e apuram-se para a fase seguinte os dois primeiros classificados. O desafio com os russos é no dia 7, às 15 horas, e, por último, o embate com os nórdicos é no dia 10, às 17 horas. Os ‘quartos’ realizam-se entre os dias 12 e 13 e as ‘meias’ a 16, assim como o playoff de acesso ao Mundial sub-17. A final da competição será a 19, no Tallaght Stadium Dublin, pelas 16h30.