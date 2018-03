Continuar a ler

Portugal partilha assim a liderança do grupo 4 com a Suíça, que venceu esta segunda-feira, também por 2-1, à Finlândia, no Estádio da Madeira.A equipa lusa começou desde cedo a povoar o meio-campo adversário e precisou apenas de um remate para chegar ao golo.Aos 11 minutos, ataque construído pelo flanco esquerdo, com o capitão Francisco Saldanha a assistir para a finalização de Félix Correia no centro da grande área.Quatro minutos depois, uma jogada de insistência não concluída por Portugal, pois Nuno Cunha rematou ao lado.A Eslováquia mostrava dificuldade em chegar perto da baliza de João Monteiro, embora ainda tenha causado um calafrio à passagem do minuto 25, quando a defesa portuguesa adormeceu, situação não aproveitada por Patrik Myslovic.Portugal voltou a entrar melhor na segunda parte, ao criar perigo aos 43 minutos, com um remate de Rodrigo Fernandes que saiu por cima.No entanto, foram os visitantes a chegarem o golo, aos 56 minutos, na sequência de um canto do lado direito, em que Patrik Ilko concluiu com um remate de primeira.A seleção eslovaca estava mais confiante e começou a subir mais no terreno, exercendo mais pressão aos jogadores portugueses e podia ter feito o segundo golo, mas o livre direto de David Strelec acertou na barra, aos 64 minutos.A equipa de Rui Bento procurava a vitória, mas os ataques tinham pouco sucesso e era a Eslováquia a criar mais perigo.Ainda assim, no último minuto da partida, um livre de Ronaldo Camará terminou com a finalização de Francisco Saldanha, que levou à invasão de campo dos companheiros de equipa que estavam no banco de suplentes a festejarem o triunfo suado.O próximo jogo de Portugal é quinta-feira com a Suíça, pelas 16:00, no Estádio do Marítimo, o mesmo palco da última partida, que se realiza domingo, com a Finlândia, também às 16:00.Portugal - Eslováquia, 2-1.Ao intervalo: 1-0.1-0, Félix Correia, 11 minutos.1-1, Patrik Ilko, 56.2-1, Francisco Saldanha, 80+4.: João Monteiro, João Ferreira, Levi Faustino, Francisco Saldanha, Tomás Tavares, Henrique Jocu, Rodrigo Fernandes, Nuno Cunha (Ronaldo Camará, 65), Félix Correia, Jair Tavares (Tiago Gouveia, 75) e Gonçalo Gomes (Eduardo Ribeiro, 67).Suplentes: Gonçalo Tabuaço, Tiago Matos, Sandro Cruz, Tiago Gouveia, Eduardo Ribeiro, Rodrigo Valente, Bernardo Silva, Gonçalo Borges e Ronaldo Camará.Treinador: Rui Bento.: Ivan Rehak, Marián Tandara, Simon Dolinsky, Ivan Mesík, Alexander Tóth, Patrik Ilko (Lukas Letenay, 71), Samuel Lavrincik, Filip Lichy, Krisztián Bari (Marcel Vasil, 61), Patrik Myslovic e Dávid Strelec (Matus Begala, 78).Suplentes: Nicolas Bajnoczi, Matus Maly, Peter Pokorny, Michal Dopater, Lukas Letenay, Oliver Burian, Marcel Vasil, Matus Katunsky e Matus Begala.Treinador: Samuel Slovák.: Nicholas Walsh (Escócia).: cartão amarelo para Marián Tandara (52), Henrique Jocu (60), Gonçalo Gomes (63).: Cerca de 200 espetadores.