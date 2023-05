Selecção portuguesa encara jogo com Escócia como uma final: «Sabemos que temos de ganhar»

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 vai encarar "com máxima seriedade" a Escócia, na segunda jornada do Grupo C do Europeu da categoria, consciente de que "está tudo em jogo", garantiu esta sexta-feira o selecionador Filipe Ramos.

"Há que encarar este desafio com a Escócia com a máxima seriedade, ambas as equipas ainda não foram eliminadas do Europeu, têm tudo em jogo nesta segunda jornada. Sabemos que temos de vencer e, claro, depois, esperar pelos resultados nos outros jogos para dependermos só de nós próprios na ronda final", afirmou o selecionador português, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Filipe Ramos admitiu que foi difícil reagir à derrota sofrida na quarta-feira, frente à Alemanha (4-0), na primeira jornada, mas considerou que o grupo luso "tem de aprender a saber perder".

"Eu costumo dizer que é preciso sermos bons a ganhar, mas também a perder, porque eles vão passar por estas situações mais vezes e têm de saber ultrapassá-las", referiu o técnico, acrescentando: "Têm sido dias intensos, a prova é curta, logo não há muito para pensar sobre o que passou, mas sim analisá-lo para podermos corrigir os nossos erros e, assim, sairmos vitoriosos".

Filipe Ramos reconheceu que o último encontro "trouxe mazelas", mas assegurou que os jogadores "estão a recuperar bem" e deixou uma garantia: "Estamos todos a remar pelo mesmo objetivo, sei que muitos pensam que já estamos acabados e não vamos seguir em frente, mas Portugal ainda tem uma palavra a dizer neste Europeu. Vamos com tudo".

O avançado Rodrigo Duarte também alertou para a importância do encontro com os escoceses e assegurou que a equipa está a trabalhar para corrigir erros.

"Vamos com tudo, estamos a trabalhar para corrigirmos os nossos erros e vamos, com o apoio de todos, dar a volta por cima e sairmos vitoriosos. Estamos longe do nosso país, mas precisamos do apoio de todos. Juntos, somos mais fortes e com a força do povo português vamos conseguir vencer", disse.

O jogador do Vitória de Guimarães referiu que o grupo está unido, bem física e mentalmente, e disposto a "fazer de tudo para dar alegrias aos portugueses".

A seleção portuguesa vai defrontar no sábado, a partir das 14:00, a congénere da Escócia, que na primeira jornada perdeu com a França, em jogo da segunda ronda do Grupo C.

Um triunfo frente à Escócia será fundamental para que Portugal possa chegar à terceira e derradeira jornada, diante da França, em condições de depender apenas de si para alcançar o apuramento para os quartos de final da competição.