Uma entrada a ganhar

A Seleção Nacional de sub-17 entrou com o pé direto na Syrenka Cup, que se realiza na Polónia até dia 28. Portugal bateu o México, por 4-2, e, agora, vai disputar o acesso à final com a Polónia, que derrotou o Uzbequistão por 5-2.

A equipa das quinas, comandada por Filipe Ramos, entrou com o pé no acelerador e chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos, apontados por Nuno Patrício (28’) e Tiago Freitas (45’). Os mexicanos ainda tiveram a capacidade de empatar com os tiros certeiros de José Suárez (68’) e Carrillo (74’), mas a Seleção respondeu da melhor forma e só precisou de um minuto para voltar à liderança do marcador. Gonçalo Sousa, lançado aos 70’, fez o 3-2 e selou o resultado final aos 87’.

Portugal volta a entrar em campo hoje, às 16 horas.