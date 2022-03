Gonçalo Esteves aponta ao pleno dos sub-18: «Queremos sempre ganhar e dar o nosso melhor»

Depois de duas vitórias contra Geórgia (5-0) e Macedónia do Norte (3-1), que culminaram na conquista do Torneio Internacional do Porto , a Seleção Nacional de sub-18 enfrenta amanhã (11 horas) a Eslováquia, no Estádio Municipal da Lousada.Apesar do título já conquistado, Gonçalo Esteves quer obter o pleno de triunfos. "O nosso pensamento é sempre igual. Queremos sempre ganhar e dar o nosso melhor, porque o objetivo é ganhar os três jogos e tentar não sofrer golos", afirmou o lateral do Sporting, à FPF.O jogador de 18 anos destaca a união do grupo de trabalho. Somos todos muito unidos, estamos sempre juntos, não há ninguém separado. Como já vimos dos sub-15 já estamos habituados e é sempre um prazer estar aqui", comentou, admitindo que "é sempre um orgulho representar a Seleção Nacional". "Temos de dar sempre o nosso máximo. Estamos a defender o nosso país e temos de dar sempre o nosso máximo", concluiu.