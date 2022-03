Jogador do São Paulo nos sub-18 de Portugal: «É um amor desde pequeno»

João Moreira está a viver dias de sonho. O jovem lateral-direito luso-brasileiro dos quadros do São Paulo foi chamado à seleção sub-18 de Portugal e não podia estar mais feliz."Sempre uma honra defender as cores de Portugal, uma ligação forte e um amor desde pequeno. Sinto-me cada vez mais preparado e maduro para conquistar coisas grandes com esta camisola", disse o defesa, de 17 anos, em declarações à sua assessoria.Em estágio com as Quinas para o Torneio Internacional do Proto, João Moreira tem os seus objetivos já bem claros. "É uma competição importante e especial, esperamos ser mais uma geração que venceu este torneio. O trabalho está a ser forte e temos a certeza que vamos lutar até ao final pelo título. O principal é respeitar o adversário, além de evoluir", apontou.No São Paulo, João Moreira já cumpriu três jogos na equipa principal, mesmo tendo só 17 anos. Uma oportunidade que o deixa satisfeito, sobretudo pela hipótese de ser treinador por Rogério Ceni. "Ser treinado por uma das maiores lendas do futebol brasileiro e mundial é gratificante. O Rogério Ceni ensina-me muito, tenho o suporte dele e também de sua equipa técnica. Fui bem recebido pelos profissionais neste ano e estou a aproveitar este tempo todo. Já ter sido titular de um clube gigante do Brasil é especial e representa muito", assinalou.