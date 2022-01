Portistas dominam convocatória de Joaquim Milheiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional sub-18, Joaquim Milheiro, chamou 24 jogadores para um estágio de preparação que irá decorrer entre 10 e 12 de janeiro, na Cidade do Futebol, na Cruz Quebrada.O FC Porto domina a presença nos eleitos com cinco jogadores, com o Benfica a 'emprestar' quatro atletas à Seleção NacionalTondela: Martim Coelho;Belenenses: Isaac Monteiro;Marítimo: Bernardo Gomes;Famalicão: Hugo Oliveira e Gustavo Sá;FC Porto: Pedro Virgínia, José Macedo, António Ribeiro, Bruno Pires e Joel Carvalho;Vizela: Francisco Silva;Estoril Praia: Tiago Parente;Gil Vicente: Diogo Águas;Rio Ave: Guilherme Coelho e Luís Silva;Sp. Braga: Nuno Matos, Ivo Lopes e João Ferreira;Leixões: Gonçalo Santos;Benfica: Thiago Pereira, Hugo Faria, Diogo Prioste e José Precatado;Vitória de Guimarães: Rodrigo Granja.