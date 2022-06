Portugal bate Coreia do Sul no Torneio Internacional de Lisboa

Portugal goleou a Coreia do Sul na primeira jornada do Torneio Internacional de Lisboa, disputada no Jamor, mas o triunfo, por 5-1, só haveria de ser confirmado na parte final do encontro.Os comandados de Joaquim Milheiro começaram mesmo a perder face ao golo de Kim Yonghak (22'). Depois, Diogo Prioste (35') empatou ainda no primeiro tempo.Na segunda parte, Mateus Fernandes (74'), José Marques (85'), José Marques (89') e José Melro (90'+2) marcaram os restantes golos nacionais.No domingo, Portugal defronta a Noruega na Cidade do Futebol, a partir das 18 horas, na segunda jornada da prova.