Portugal perde com Noruega no Torneio Internacional de Lisboa

Portugal perdeu esta terça-feira com a Noruega por 1-0, no seu último jogo do Torneio Internacional de Lisboa de futebol de sub-18, ficando a decisão do vencedor da competição adiada para quinta-feira.





O torneio, a decorrer na Cidade do Futebol, Cruz Quebrada, é um triangular em que também participa o Japão, a quem Portugal derrotou por 3-0, no arranque da competição.Com este resultado, os noruegueses ficam mais perto de conquistarem o troféu, já que aos nórdicos basta um empate com o Japão. Já os pupilos de Rui Bento, terão de esperar por uma vitória do Japão.