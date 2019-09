Portugal vence a Rússia no Torneio de Limoges

A seleção portuguesa de sub-18 estreou-se esta quarta-feira no Torneio de Limoges, em França, com triunfo por 2-0 sobre a Rússia.





No Complexo Desportivo de Beaublanc, a equipa das quinas foi quase sempre superior, impondo-se com golos de Henrique Pereira, aos 33 minutos, e Bruno Tavares, aos 81.Na sexta-feira, Portugal defronta a França e no domingo medirá forças com o Senegal.